25 сентября 2025 в 18:19

В России смертность от одного заболевания достигла исторического минимума

Мурашко: смертность от сердечно-сосудистых болезней в России упала на 34%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России почти на 34% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Выступая на Российском национальном конгрессе кардиологов, он пояснил, что показатель достиг исторического минимума и сохраняется на этом уровне уже два года, пишет ТАСС.

С 2000 года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась почти на 34%. За последние шесть лет число умерших от болезней системы кровообращения снизилось на 28,5 тысячи человек, — сказал Мурашко.

Ранее он рассказал, что детская смертность в России за последние 10 лет уменьшилась более чем в два раза. По его словам, по итогам первого полугодия текущего года показатель составил 3,6 промилле, это является историческим минимумом. Повлиял на это комплексный подход к охране здоровья матери и ребенка, пояснил он.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что продолжительность жизни зависит от наследственности. По его словам, если кто-то из близких родственников человека прожил до 100 лет, его шансы дожить до такого возраста в 17 раз выше.

