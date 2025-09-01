День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 15:57

Мясников рассказал, кто сможет прожить до 100 лет

Врач Мясников: продолжительность жизни зависит от генетики

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продолжительность жизни зависит от наследственности, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, которые приводит НСН, если кто-то из близких родственников человека прожил до 100 лет, его шансы дожить до такого возраста в 17 раз выше.

Если у вас кто-то из близких родственников прожил до 100 лет, ваши шансы дожить до 100 лет в 17 раз выше, чем у тех, у кого таких родственников нет. По разным исследованиям, генетика влияет на 60%, — заявил он.

При этом он отметил, что жизнь недалеко от гор не является главным секретом долголетия. По словам доктора, абхазы живут долго, в то время как продолжительность жизни горцев на Алтае ниже.

Ранее Мясников заявил, что любители пельменей и малоподвижного образа жизни могут не дожить до старости. Эти привычки могут негативно сказаться на здоровье. По словам доктора, в ближайшие 10 лет медицина может предложить препараты, которые способны замедлить процесс старения. Однако, по мнению Мясникова, их эффективность может быть ограничена из-за того, что многие люди ведут нездоровый образ жизни.

