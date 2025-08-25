Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 12:13

Мясников назвал причину, по которой многие люди не доживут до старости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Любители пельменей и малоподвижного образа жизни могут не дожить до старости, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Эти привычки могут негативно сказаться на здоровье.

Если мы будем переедать, сидеть перед телевизором, мало двигаться, курить, есть пельмени, не лечить свою гипертонию, какие таблетки от старения вы хотите? Это же крайне мало людей, которые, в общем-то, доживают до нормальной старости, — прокомментировал эксперт.

По словам доктора, в ближайшие десять лет медицина может предложить препараты, которые способны замедлить процесс старения. Однако, по мнению Мясникова, их эффективность может быть ограничена из-за того, что многие люди ведут нездоровый образ жизни.

Ранее Мясников предупредил, что отек одной ноги может указывать на тромбоз. Тромб, оторвавшись, может привести к смерти, попав в сердце и легкие. По словам врача, обычно тромбоз возникает из-за долгого неподвижного состояния, например при лежании, и отек проходит, если проблема не связана с ногой.

Александр Мясников
вредные привычки
старение
здоровье
