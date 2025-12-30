Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 03:30

Составлен список фильмов для семейного просмотра в новогодние каникулы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На новогодних праздниках есть замечательная возможность устроить семейные киновечера с попкорном. Какой фильм выбрать для просмотра в каникулы?

«Щелкунчик и Четыре королевства»

Американо-канадский фильм «Щелкунчик и Четыре королевства» вышел в прокат в 2018 году. Режиссерами картины выступили Лассе Халльстрем, Джо Джонстон. В главных ролях снялись Маккензи Фой, Джейден Фовора-Найт, Кира Найтли, Хелен Миррен, Морган Фриман.

Клара (Маккензи Фой), юная героиня, оказывается в фантастическом мире, созданном ее матерью. Девушку ждет задача — освободить этот мир от коварной Матушки Имбирь и дерзкого Мышиного Короля.

Красочный фильм Disney вдохновлен сказкой Гофмана, но ждать повторения сюжета не стоит. В новой версии Щелкунчик — лишь один из персонажей.

«Рождественская история»

Премьера «Рождественской истории» американского режиссера Боба Кларка состоялась в 1983-м не на Рождество, а в День благодарения (последний четверг ноября). В главных ролях: Питер Биллингсли, Мелинда Диллон, Дэррен МакГэвин, Скотт Шварц.

Сюжет переносит зрителя в 1940 год. Юный Ральфи (в исполнении Питера Биллингсли) стремится доказать своим родителям, что самое желанное рождественское приобретение для него — это винтовка. Взрослые, мягко говоря, не разделяют его энтузиазма по этому поводу.

Картина, вышедшая в День благодарения, стала культовой в США и обязательной для просмотра в зимние праздники. Многие телеканалы транслируют ее в Сочельник целые сутки.

«Манюня: Новогодние приключения»

Российский режиссер Сарик Андреасян представил фильм «Манюня: Новогодние приключения» в 2023 году. Главные роли исполнили Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и Грант Тохатян.

Картина является продолжением сериала и фильмов о школьнице Манюне и ее друзьях.

Новый год для Манюни, Наринэ и Каринэ может не сложиться удачно. Синоптики обещают теплую зиму, и это ставит под сомнение появление Деда Мороза. Чтобы не расстраиваться, семьи девочек отправляются в горы, где их ждут удивительные приключения.

«Гринч — похититель Рождества»

Германо-американское фэнтези «Гринч — похититель Рождества» двухтысячного года снял Рон Ховард. На экране появляются Джим Керри, Тейлор Момсен, Джеффри Тэмбор и Кристин Барански.

Гринч живет с псом Максом на горе неподалеку от Ктограда. Он ненавидит Рождество больше всего на свете. Однажды, совершая набег на город, он случайно спасает девочку по имени Синди.

Фильм, поражающий воображение и немного пугающий, вызвал противоречивые отзывы критиков. Однако он получил «Оскар» и премию BAFTA за лучший грим.

«Снежная королева»

В 1966 году в СССР вышел замечательный фильм, основанный на сказке Ханса Кристиана Андерсена. Злобная колдунья похитила мальчика Кая и унесла его в свое волшебное королевство. Отважная Герда решает спасти друга и отправляется в опасное путешествие. На своем пути она сталкивается с множеством трудностей, но также встречает добрых и отзывчивых людей, которые помогают ей в поисках.

Режиссер — Геннадий Казанский. В главных ролях: Елена Проклова, Слава Цюпа и Наталья Климова.

«Морозко»

«Морозко» 1964 года рассказывает о кроткой и доброй девушке Настеньке, которая часто терпит гнев мачехи.

Злая мачеха предпочитает свою родную дочь Марфушку и стремится избавиться от своей падчерицы. В итоге ей это удается: Настенька оказывается в одиночестве посреди зимнего леса. Там, под одной из елей, ее находит Дед Мороз, которого здесь называют Морозко. Он подвергает ее испытанию холодом, но она отвечает лишь словами смирения. Настенька едва не замерзает, но Морозко, укрыв ее своей шубой, доставляет в свой терем на самоходных санях.

Режиссером выступил Александр Роу, в главных ролях снялись Наталья Седых, Александр Хвыля, Инна Чурикова.

