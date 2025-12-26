Проклятье «Зависти богов»: какие тайны объединяли Алентову и Лобоцкого

25 декабря народной артистке Вере Алентовой стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким, спустя короткое время она умерла в больнице. Экс-жена Лобоцкого Юлия Рутберг увидела в этом мистический знак: актеры вместе играли в последнем фильме мужа Алентовой, режиссера Владимира Меньшова. Мистическая смерть Алентовой на похоронах Лобоцкого, что объединяло актеров, какие отношения были между ними — в материале NEWS.ru.

Как умерла Вера Алентова

25 декабря утром Вера Алентова приехала на гражданскую панихиду по актеру Анатолию Лобоцкому в театр им. Маяковского. Она прибыла позже других, к концу панихиды, поэтому представители прессы не обратили внимания на женщину в черной норковой шубе с большим букетом красных гвоздик. Алентова вышла из такси, бодрым шагом поднялась по лестнице театра, после этого спустя некоторое время ее вынесли на носилках.

Актриса Юлия Рутберг рассказала, что Алентова так и не дошла до гроба, не успела подняться на сцену и проститься с коллегой. Актрису отвезли в ГКБ № 1, в реанимации которой она умерла. По данным Telegram-канала Mash, последние несколько месяцев Алентова страдала от обострения гипертонической болезни сердца, причина смерти — острый инфаркт миокарда.

Вера Алентова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая связь была между Лобоцким и Алентовой

В 2000 году Лобоцкий и Алентова снялись в драме мужа актрисы Владимира Меньшова «Зависть богов». Они сыграли главные роли и стали партнерами на площадке.

По сюжету телевизионный редактор Соня (Алентова) и переводчик из Франции Андрэ (Лобоцкий) встретились в Москве и полюбили друг друга. У Сони есть сын-подросток и муж, успешный писатель, у Андрэ тоже есть семья в Париже, но сумасшедшая страсть друг к другу делает их по-настоящему счастливыми. Им настолько хорошо вместе, что это не может не вызвать зависть богов. 1 сентября 1983 года над территорией СССР был сбит южнокорейский боинг, Андрэ пишет об этом критическую статью, и его высылают из Советского Союза. «Зависть богов» в этом контексте — это слепая сила, некие непреодолимые обстоятельства. В драме также сыграл настоящий француз — актер Жерар Депардье.

Драма «Зависть богов» получила большой отклик в прессе во многом потому, что в фильме были довольно откровенные сцены, Алентову критиковали за то, что в 58 лет она сыграла сорокалетнюю женщину. Лобоцкому, который до этого играл эпизодические роли в кино, этот фильм принес широкую известность. Вопреки слухам экранный роман Алентовой и Лобоцкого не перерос в настоящий. Алентова всегда отмечала интеллигентное, уважительное отношение партнера, но между ними завязались приятельские отношения. Они звонили друг другу, поздравляли с праздниками.

Мистические знаки в смерти Алентовой

Многие, и среди них актриса Юлия Рутберг, увидели в смерти Алентовой на похоронах Лобоцкого мистический знак.

«Вера пришла попрощаться с Толей, со своим прекрасным партнером, невероятным человеком. Она не успела даже выйти на сцену — приехала с огромным букетом, прекрасно выглядела. Но у нее случился сбой сердца. И когда мы выходили после прощания, от театра отъезжали две машины — Толин катафалк на кладбище и скорая помощь Веры Алентовой. И через 19 минут она умерла. Что тут можно сказать? Это по Пастернаку: „И тут кончается искусство, и дышат почва и судьба“», — рассказала Рутберг.

В драме «Зависть богов» Владимир Меньшов сделал двойной финал, показаны два варианта развития событий: Андрэ улетает, Соня пытается покончить с собой, но ее спасают. Соня и Андрэ остаются вместе. Двойной, альтернативный финал — это как отсутствие финальной точки. Многие пользователи пишут, что «жизнь дописала финал фильма», он получился трагичный и жесткий.

Владимир Меньшов и Вера Алентова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отмечают и другое совпадение: актриса умерла в первый день католического Рождества, когда празднуют начало новой жизни, когда нет смерти, а есть другая, новая жизнь. «Мамы больше нет. Теперь они с папой вместе», — написала дочь супругов Юлия Меньшова.

Но есть в этом и другой смысл: Вера Алентова была актрисой до мозга костей, настоящей, полностью отдающей себя искусству, в этом была вся ее жизнь, все ее существование. Она и в 83 года выходила на сцену театра им. Пушкина, играла в трезвом уме и твердой памяти и умерла тоже в театре, отдавая дань своему коллеге.

