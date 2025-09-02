Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 15:01

Депардье ответит в суде за изнасилование молодой балерины

Депардье предстанет перед судом по делу об изнасиловании балерины в 2018 году

Жерар Депардье Жерар Депардье Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский актер Жерар Депардье предстанет перед судом по делу об изнасиловании, сообщает Franceinfo со ссылкой на адвоката потерпевшей — балерины и актрисы Шарлотты Арну. По данным источника, дело касается событий, произошедших 7 и 13 августа 2018 года в доме артиста.

Жерар Депардье предстанет перед уголовным судом Парижа по обвинению в изнасиловании молодой актрисы Шарлотты Арну, — сказано в материале.

Следствие утверждает, что пострадавшая находилась под моральным давлением. Сам актер отрицает вину, однако комментариев в связи с последними событиями не поступало, сообщают журналисты.

Ранее Депардье стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами и отмывании денег. Его также подозревают в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года; обыски прошли в Париже, Мене и Луаре.

Также стало известно, что арестованный блогер Арсен Маркарян публично признавал за собой педофильский опыт, а также утверждал, что для мужчины изнасиловать женщину — неплохая практика для духовного роста. В одном из выступлений он признавался, что имел интимную близость с девочками 12–13 лет.

Жерар Депардье
изнасилования
суды
Франция
актеры
