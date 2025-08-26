Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 12:10

«Спал с 12-летними»: публичные признания женоненавистника Маркаряна

Арсен Маркарян Арсен Маркарян Фото: Социальные сети

Оказавшийся в СИЗО Арсен Маркарян ранее публично признавал за собой педофильский опыт, а также утверждал, что для мужчины изнасиловать женщину — неплохая практика для духовного роста. NEWS.ru рассказывает о скандалах с блогером, оказавшимся в СИЗО.

«Я скажу честно, товарищ майор»

В 2024 году в соцсетях был опубликован отрывок одного из выступлений Арсена Маркаряна, где он признается, что имел интимную близость с девочками 12–13 лет. При этом он отмечает, что в то время сам только перешагнул порог совершеннолетия.

«Это страсть, проведенная вместе. Вы представляете себе, какое половое желание у 13–14-летней девочки? Я скажу честно, товарищ майор, не обессудь, мне абсолютно все равно, я спал с 12–13-летними девочками, сам будучи 18–19-летним. То есть не с теми, которые плоские или еще что-то, а с теми, которые сами хотели со мной [заниматься сексом]», — говорил Маркарян на одной из своих коуч-лекций.

Зарабатывал на женоненавистничестве

Руководитель проекта «Сдай педофила» Анна Левченко отмечает, что Маркарян буквально зарабатывал на том, что пропагандировал сексистские установки и подстрекал к изнасилованию женщин. При этом девушка сетует, что на работу их проекта с трудом набираются мизерные суммы, в то время как поклонники женоненавистника обеспечивают для него безбедное существование.

«По данным из открытых источников, в месяц в 2024 году только с подписчиков Макарян собирал больше 60 миллионов рублей. А ведь наверняка была еще и какая-то реклама, и интеграции, и самые топовые ютуберы не брезговали давать ему трибуну, потому что он давал хорошие рейтинги. А может, и платил за это. А людям нравилось смотреть треш», — пишет Левченко в своем Telegram-канале.

В том же 2024 году Маркарян записывал видео, где практически называл изнасилование «полезным опытом».

«100% женщин оказывают ноль сопротивления, если чувствуют, что насильник по-настоящему идет до конца. Вообще это полезный опыт — изнасиловать, чтобы понять, как работает человеческая психология. Когда ты подходишь изнасиловать, достаешь нож, говоришь: девушки, не кричите, я вас там зарежу. Никто в это не верит. Когда ты идешь насиловать женщин, должен это делать так, что как будто после нее ты еще десять собираешься изнасиловать и ты думаешь сейчас только вот про эту десятую», — говорил Маркарян в видео.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Грозит до 12 лет

Маркарян был задержан по пути в Белоруссию. Его нашли в багажнике автомобиля, принадлежавшего подруге мужчины.

Если обвинения в реабилитации нацизма против блогера Арсена Маркаряна подтвердятся, ему грозят статьи УК РФ с наказанием до 12 лет лишения свободы, рассказывал юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его словам, также готовятся проверки по другим эпизодам, связанным с публичными высказываниями инфобизнесмена.

«Возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма по статье 354.1 УК РФ, что предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Другим поводом <...> стало интервью, в котором он сформировал „стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма“ и высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности <...>. Согласно части 2 статьи 205.2 УК РФ, за это деяние грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», — заключил Хаминский.

По мнению юриста, обвинения могут расшириться: например, в высказывании с признаками призывов к сексуальному насилию над несовершеннолетними. Эти действия могут быть квалифицированы по статьям 131 и 132 УК РФ как подстрекательство к преступлениям. Суд в зависимости от тяжести обвинения может также назначить дополнительные сроки. При этом Хаминский отметил, что даже шутливая форма подачи не освобождает от ответственности, если будет доказан умысел.

