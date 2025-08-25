«Если гулять, то с мужем»: экс-боец СВО изнасиловал и утопил молодую мать

В Троицком районе Алтайского края изнасиловали и убили 18-летнюю девушку. Погибшая совсем недавно стала матерью. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Глаза зеленые, а джинсы черные

22 августа в селе Троицкое Алтайского края группа волонтеров приступила к поискам пропавшей 18-летней Валерии Сухановой. Девушка перестала выходить на связь после ночной дискотеки с друзьями.

«С 22 августа 2025 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы светлые окрашенные, глаза зеленые. Одежда: черный жилет, черная водолазка, черные джинсы, белые кроссовки. С собой: черная сумка», — говорилось в ориентировке на поиски девушки.

В воскресенье, 24 августа, под ориентировкой появился комментарий поискового отряда «ЛизаАлерт»: «Найдена, погибла. Отряд приносит соболезнования родным и близким».

Предложил подвезти

Под подозрение следователей попал 37-летний местный житель. Свидетели рассказали, что Валерия уехала с вечеринки именно с ним. В тот вечер они увидели друг друга впервые, но девушка не отказалась от предложения подвезти до дома. В итоге жертва оказалась в салоне автомобиля злоумышленника.

«По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, которому предъявлено обвинение в убийстве. Предварительно установлено, что в ночь с 21 на 22 августа обвиняемый находился в компании односельчан, где познакомился с молодой девушкой. После распития спиртного он повез новую знакомую домой», — рассказали в управлении Следственного комитета.

Мужчина не сразу признался, что девушка убита. Поначалу он лгал, что отвез ее в другой район.

«Очевидцы рассказали, что этот мужик был последним, кто ее видел, поэтому его задержали быстро. Конечно, сознаваться он не хотел: говорил, что якобы отвез её в другое село, но версия не подтвердилась», — рассказал «КП-Барнаул» источник, знакомый с материалами дела.

Утопил, чтобы не сесть

По дороге мужчина съехал в глухую местность и надругался над девушкой. Опасаясь ответственности за изнасилование, он убил девушку и сбросил ее тело в реку.

«По дороге злоумышленник свернул в безлюдное место на берег реки, где изнасиловал потерпевшую. С целью скрыть совершенное преступление он нанес несколько ударов девушке по голове, после чего сбросил ее в бессознательном состоянии в реку», — рассказали в Следкоме.

В комментариях паблика «Инцидент Барнаул» подписчики утверждают, что подозреваемый ранее приехал из зоны СВО, куда ушел из колонии, а его жертва недавно родила ребенка.

«Тогда уже всю правду: оставила грудного ребенка и пошла искать приключения на ночь глядя! Если ты стала матерью, так и занимайся ребенком и мужем! А если гулять, то с мужем вместе!» — возмущалась одна из подписчиц.

Обвиняемый задержан, следователями готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

