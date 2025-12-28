«Звать никак»: Матвиенко оценила слова Зеленского о выборах Матвиенко: Зеленский не пойдет на выборы и тянет время

Президент Украины Владимир Зеленский не готов идти на выборы и тянет время, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. К его словам нельзя относиться серьезно, так как он «никто, ничто и никак звать», отметила она.

Он уже никто, ничто и никак звать. Это человек, уже потерянный для всех. Вот он говорит: «Да, я готов на выборы». Да ничего не готов. Это оттянуть время, чтобы не наступило мирное соглашение, чтобы пытаться доказать Европе Западной, что он еще на что-то способен, — заявила она.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не сможет профинансировать проведение президентских выборов. По его словам, в украинский бюджет заложены другие приоритетные расходы, в частности на милитаризацию. Также политик выразил мнение, что финансировать выборы должна «не Украина».

До этого профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини выразил мнение, что Зеленский и его европейские покровители хотят обмануть президента США Дональда Трампа. По его словам, с этой целью они развивают тему выборов, на самом деле надеясь получить перемирие на фронте.