Власти Литвы в 2025 году переименовали 19 улиц, сообщило агентство BNS. Отмечается, что большинство названий было связано с советскими классиками литовской литературы.

Комиссия по десоветизации констатировала, что эти писатели имели отношение к оккупационным политическим структурам, активно участвовали в принятии решений, способствовавших утверждению советской оккупации, пропагандировали коммунистические идеи, — поясняется в тексте.

Речь идет прежде всего об улицах в честь классиков литовской литературы: Саломеи Нерис, Людаса Гиры, Пятраса Цвирки и Витаутаса Монтвилы. При этом в стране остается около 100 улиц, которые носят «проблемные» названия.

Ранее казачьего атамана Степана Разина признали на Украине символом пропаганды «российского империализма». Уточняется, что Разин — предводитель одного из крупнейших крестьянских восстаний XVII века.

До этого украинский Институт национальной памяти заявил, что Бородинская битва и все связанные с ней объекты культурного наследия и географические названия признаны в стране «российской пропагандой». Подобные названия подлежат «декоммунизации» в рамках действующего украинского законодательства.