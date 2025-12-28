Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 16:28

В европейской стране переименовали 19 улиц из-за советского прошлого

BNS: власти Литвы переименовали 19 улиц из-за советского прошлого

Литва Литва Фото: Alfredas Pliadis/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Власти Литвы в 2025 году переименовали 19 улиц, сообщило агентство BNS. Отмечается, что большинство названий было связано с советскими классиками литовской литературы.

Комиссия по десоветизации констатировала, что эти писатели имели отношение к оккупационным политическим структурам, активно участвовали в принятии решений, способствовавших утверждению советской оккупации, пропагандировали коммунистические идеи, — поясняется в тексте.

Речь идет прежде всего об улицах в честь классиков литовской литературы: Саломеи Нерис, Людаса Гиры, Пятраса Цвирки и Витаутаса Монтвилы. При этом в стране остается около 100 улиц, которые носят «проблемные» названия.

Ранее казачьего атамана Степана Разина признали на Украине символом пропаганды «российского империализма». Уточняется, что Разин — предводитель одного из крупнейших крестьянских восстаний XVII века.

До этого украинский Институт национальной памяти заявил, что Бородинская битва и все связанные с ней объекты культурного наследия и географические названия признаны в стране «российской пропагандой». Подобные названия подлежат «декоммунизации» в рамках действующего украинского законодательства.

Литва
переименования
улицы
писатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В метро Киева неизвестные изрезали ножом лицо мужчине
Девять собак погибли в огненной ловушке
«Серьезный шаг»: депутат о временном прекращении огня в районе ЗАЭС
Раскрыта огневая обстановка у Запорожской АЭС на фоне ремонта
В Петербурге школьники подрались из-за флага Израиля
Суд арестовал петербуржца за секс со школьницами в подъездах
Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
В Роспотребнадзоре оценили готовность России к новым эпидемиям
Путин подписал важный закон для добровольцев
Коллекция Московского зоопарка пополнилась новыми экзотическими животными
Канадская теннисистка защитила Курникову от шквала критики
Хоккеист уронил Лукашенко во время матча
Власти Москвы пошли на эксперимент с ИИ
Михалков ответил на вопрос о пролившем вино на Путина друге
Одной стране предрекли падение рождаемости до уровня 1899 года
Италию обвинили в смерти свободной партийной политики
Стало известно о судьбе пропавшей в Тверской области женщины с ребенком
В европейской стране переименовали 19 улиц из-за советского прошлого
Немцы вынуждены затягивать пояса из-за роста цен на продукты
Силуанов пообещал заняться многодетными семьями по поручению Путина
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.