Казачьего атамана Степана Разина признали на Украине символом пропаганды «российского империализма», следует из материалов украинского Института национальной памяти, передает ТАСС. Уточняется, что Разин — предводитель одного из крупнейших крестьянских восстаний XVII века.

В соответствии с инициативой местные власти обязаны «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с именем атамана. В материале говорится, что процесс переименования и демонтажа памятников продолжается на Украине с 2015 года.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в ходе пресс-конференции «Преступления киевского режима против женщин и детей» рассказал, что Украина считает врагами и преследует всех, кто не поддерживает ее диктатуру. По его словам, Киев не обращает внимания ни на национальность, ни на языковые принципы, ни на политические вероисповедания.

Тем временем экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин сообщил, что правоохранительные органы России уже работают над созданием трибунала, под который попадут украинские неонацисты. Он уточнил, что речь идет о наказании в том числе за преступления в Курской области. При этом Степашин добавил, что пока преждевременно рассуждать о выборе города для такого трибунала, для начала следует закончить спецоперацию, считает он.