ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 10:35

В Киеве включили известную личность в список лиц «российского империализма»

В Киеве Степана Разина включили в список лиц российского империализма

Скульптура «Степан Разин» Скульптура «Степан Разин» Фото: Олег Игнатович/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Казачьего атамана Степана Разина признали на Украине символом пропаганды «российского империализма», следует из материалов украинского Института национальной памяти, передает ТАСС. Уточняется, что Разин — предводитель одного из крупнейших крестьянских восстаний XVII века.

В соответствии с инициативой местные власти обязаны «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с именем атамана. В материале говорится, что процесс переименования и демонтажа памятников продолжается на Украине с 2015 года.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в ходе пресс-конференции «Преступления киевского режима против женщин и детей» рассказал, что Украина считает врагами и преследует всех, кто не поддерживает ее диктатуру. По его словам, Киев не обращает внимания ни на национальность, ни на языковые принципы, ни на политические вероисповедания.

Тем временем экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин сообщил, что правоохранительные органы России уже работают над созданием трибунала, под который попадут украинские неонацисты. Он уточнил, что речь идет о наказании в том числе за преступления в Курской области. При этом Степашин добавил, что пока преждевременно рассуждать о выборе города для такого трибунала, для начала следует закончить спецоперацию, считает он.

Украина
Степан Разин
Киев
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Клинтон оценила новую доктрину безопасности США
Европейская страна может ограничить въезд одной части россиян
В России предложили судить с 12 лет за изнасилования
Песков заявил о достаточной силе Трампа для корректировки стратегии США
Гуф назвал Долину «Круэллой»
Кулинарный фокус: готовим тарталетки с творожным сыром за 5 минут
Военэксперт раскрыл, что может войти в обновленную ядерную триаду США
Военные захватили власть в одной из стран Западной Африки
Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Страшная авария с автобусом обернулась цепочкой трагических смертей
Канат со школьником оборвался в российском лицее
В Кремле дали оценку новой стратегии нацбезопасности США
Названы отрасли с самым сильным кадровым голодом
Оказавшуюся под машиной женщину пришлось вызволять при помощи гидравлики
«Шанс Европы на выживание»: слова Макрона об РФ вызвали раздражение в США
Россиян предупредили о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов
Япония добивается публичной поддержки США после скандала
«Возможно, Путин прав»: в Британии пришли к неожиданным выводам
Покровск, Харьков, Ямполь: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 декабря
В Ленобласти прогремело «эхо войны»
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.