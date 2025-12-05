Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам Мирошник: Украина считает врагами всех, кто не поддерживает ее диктатуру

Украина считает врагами и преследует всех, кто не поддерживает ее диктатуру, заявил NEWS.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в ходе пресс-конференции «Преступления киевского режима против женщин и детей». По его словам, Киев не обращает внимания ни на национальность, ни на языковые принципы, ни на политические вероисповедания.

Те люди, которые решили перейти на сторону, где контролируют территорию российские войска, где спокойно, где нет преследования – просто вычеркиваются из списка живущих. Это политика, стратегия, которой придерживается диктатура на Украине и нет различий, какие погоны или регалии, — сказал он.

Также Мирошник отметил, что западные страны являются соучастниками преступлений, которые совершает украинское руководство. По его словам, перед Россией стоит задача предоставить доказательства их преступной деятельности.

До этого посол выразил мнение, что бездействие международного сообщества в отношении Киева свидетельствует о том, что европейские союзники фактически «разрешили» Украине нарушать нормы международного права. Дипломат пообещал, что Москва не оставит действия ВСУ без ответа.