Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 18:28

Мирошник уличил ЕС в умышленной «слепоте» по отношению к действиям ВСУ

Мирошник: Европа дала разрешение Киеву нарушать нормы международного права

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Бездействие международного сообщества в отношении Киева свидетельствует о том, что европейские союзники фактически «разрешили» Украине нарушать нормы международного права, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с ТАСС. Дипломат пообещал, что Москва не оставит действия ВСУ без ответа.

Слепота международных организаций и занятой собой Европы только подтверждает, что Киеву разрешили игнорировать нормы международного гуманитарного права. Обещали, что война все спишет! Но не спишет, придется ответить, — сказал дипломат.

Ранее Мирошник опубликовал в своем Telegram-канале кадры, свидетельствующие об истязаниях мирного населения Харьковской области. Он призвал международное сообщество обратить внимание на эти факты. Дипломат обвинил украинские войска в жестокости по отношению к мирными жителям.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области беспилотными летательными аппаратами. В результате были ранены три человека. Речь идет о двух жителях поселка Борисовка, а также о работнике сельхозпредприятия в хуторе Екатериновка.

Украина
Россия
Европа
МИД РФ
Родион Мирошник
СВО
