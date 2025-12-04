Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 14:40

Украинские дроны ударили по мирным жителям Белгородщины

В Белгородской области три человека пострадали при ударе БПЛА

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области беспилотными летательными аппаратами, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона. В результате были ранены три человека. Речь идет о двух жителях поселка Борисовка, а также о работнике сельхозпредприятия в хуторе Екатериновка.

В поселке Борисовка при атаке дрона на легковой автомобиль водитель получил тяжелые ранения. Мужчина с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим ранением спины доставлен в Борисовскую ЦРБ. В отделении реанимации врачи оказывают ему всю необходимую помощь, — говорится в заявлении.

Ранее украинские войска намеренно ударили БПЛА по легковому автомобилю в Алешкинском округе Херсонской области. Как уточнил губернатор Владимир Сальдо, в результате погибли двое мужчин. Кроме того, ранена 68-летняя женщина.

По данным Министерства обороны России, за последние сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 195 украинских беспилотников. Все нейтрализованные дроны были самолетного типа.

