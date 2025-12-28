Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 00:17

Европейский лидер заявил о совместной работе по миру на Украине

Стубб: европейские лидеры готовят справедливый мир для Украины

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Президент Финляндии Александр Стубб, комментируя подготовку к диалогу своих коллег с Украины и США Владмира Зеленского и Дональда Трампа, заявил в социальной сети Х о координации действий с европейскими партнерами. По его словам, они намерены сформировать долгосрочную и стабильную архитектуру безопасности.

Провели хороший разговор с европейскими лидерами в преддверии завтрашней встречи Зеленского с президентом Трампом. Вместе работаем над справедливым и прочным мирным соглашением, — написал Стубб.

Ранее стало известно, что ни один из лидеров стран Евросоюза не примет участия в переговорах Трампа с Зеленским. Анонсированная встреча состоится в американском штате Флорида.

До этого республиканец подверг сомнению самостоятельную ценность мирной инициативы главы Украины. Американский лидер подчеркнул, что без его одобрения предложения Киева не имеют серьезного значения. Данный комментарий был сделан в связи с недавно опубликованным украинским планом по разрешению кризиса, при этом Трамп акцентировал решающую роль Вашингтона в любых переговорах.

