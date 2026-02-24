Зимняя Олимпиада — 2026
Американские хоккеистки «заигнорили» Трампа

Женская сборная США по хоккею отказалась встречаться с Трампом в конгрессе

Женская сборная США по хоккею не примет приглашение главы Белого дома Дональда Трампа на совместное с мужской командой чествование в Капитолии, говорится в заявлении Федерации хоккея США. Причиной отказа стали напряженный график спортсменок и скандальная шутка президента, которую многие сочли оскорбительной.

Олимпийские чемпионки проигнорируют церемонию, на которую Трамп пригласил медалистов ОИ. В федерации пояснили, что визит невозможен из-за ранее запланированных учебных и рабочих обязательств игроков.

Отказ девушек также связывают с недавним инцидентом, когда Трамп по видеосвязи поздравил мужскую сборную с победой над Канадой, пишет The Guardian. В своем обращении он упомянул и женскую команду, отпустив шутку, которая вызвала неоднозначную реакцию. В соцсетях слова президента сочли пренебрежительными, что добавило напряженности в ситуацию.

Должен вам сказать, нам придется пригласить женскую команду. Вы же это знаете. Я думаю, меня бы, наверное, подвергли импичменту [если бы женскую команду не пригласили], — отметил американский лидер.

Ранее Трамп опубликовал сгенерированное нейросетью видео, приуроченное к победе американских хоккеистов на Олимпиаде-2026. В ролике ИИ-версия президента выступает за национальную сборную по хоккею в матче против Канады и в одиночку приводит команду к триумфу.

США
Дональд Трамп
хоккей
бойкоты
