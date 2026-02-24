Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 05:06

Аделия Петросян осталась в Москве без багажа

Багаж фигуристки Петросян потерялся по дороге из Италии в Москву

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская фигуристка Аделия Петросян прилетела на родину без багажа, передает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта Внуково. По его словам, кладь спортсменки забыли погрузить еще в Европе. Факт пропажи чемоданов подтвердила и сама участница Олимпиады в Италии.

Багаж не доставили в Москву <…>. Возможно, его не загрузили еще в Милане, сообщил собеседник издания.

Ранее Петросян на гала-концерте Олимпийских игр в Италии представила зрителям зажигательный номер под латиноамериканские хиты This Time For Africa и Hips Don’t Lie певицы Шакиры. 18-летняя спортсменка вошла в число участников первого отделения.

Российские спортсмены завершили зимнюю Олимпиаду — 2026 в Италии с одной серебряной медалью, установив антирекорд по общему количеству наград. Второе место занял ски-альпинист Никита Филиппов в спринте. Среди других россиян ближе всего к тройке лидеров оказался лыжник Савелий Коростелев в скиатлоне — он занял четвертое место. Фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян оказались на шестой строчке.

Аделия Петросян
багаж
Италия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция Сербии задержала подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
Стало известно, как ВСУ мешают эвакуации мирных жителей в ДНР
Психолог дала необычный совет женщинам перед 8 Марта
Названы причины, почему артроз все чаще поражает молодых людей
«Останется без гроша»: в ЕС предсказали скорый крах Украины
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке продуктов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 февраля
США избавляются от памятных монет с лицом Зеленского
На вооружение МВД может поступить дрон будущего
Ветеринар ответил, как отучить собак выть в отсутствие хозяина
ВСУ уличили в особом интересе к атакам на российские школы
«Всегда осторожен»: Мединский смог донести до Украины важную информацию
Минское «Динамо» не смогло попасть в Сочи
Аделия Петросян осталась в Москве без багажа
Остались жена и дети: кем был погибший при взрыве машины ДПС инспектор
В российских детсадах появится список одобренных государством игрушек
Соцфонд озвучил, в каком регионе самый большой средний размер пенсий
Маск заключил военный нейросоюз с Пентагоном
Раскрыты сценарии возможной атаки США на Иран
«Деградация»: на Западе раскритиковали главу МИД Польши за слова об Украине
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.