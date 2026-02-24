Аделия Петросян осталась в Москве без багажа Багаж фигуристки Петросян потерялся по дороге из Италии в Москву

Российская фигуристка Аделия Петросян прилетела на родину без багажа, передает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта Внуково. По его словам, кладь спортсменки забыли погрузить еще в Европе. Факт пропажи чемоданов подтвердила и сама участница Олимпиады в Италии.

Багаж не доставили в Москву <…>. Возможно, его не загрузили еще в Милане, — сообщил собеседник издания.

Ранее Петросян на гала-концерте Олимпийских игр в Италии представила зрителям зажигательный номер под латиноамериканские хиты This Time For Africa и Hips Don’t Lie певицы Шакиры. 18-летняя спортсменка вошла в число участников первого отделения.

Российские спортсмены завершили зимнюю Олимпиаду — 2026 в Италии с одной серебряной медалью, установив антирекорд по общему количеству наград. Второе место занял ски-альпинист Никита Филиппов в спринте. Среди других россиян ближе всего к тройке лидеров оказался лыжник Савелий Коростелев в скиатлоне — он занял четвертое место. Фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян оказались на шестой строчке.