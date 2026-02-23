Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 18:14

Трамп показательно «избил» канадских хоккеистов в вирусном видео

Трамп опубликовал ИИ-видео своей драки с канадскими хоккеистами

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированное нейросетью видео, приуроченное к победе американских хоккеистов Олимпиаде-2026. В ролике ИИ-версия президента выступает за национальную сборную по хоккею в матче против Канады и приводит команду к триумфу.

Видео демонстрирует, как Трамп в одиночку забивает все шайбы. Особое внимание привлекли кадры, на которых глава Белого дома ведет себя подчеркнуто агрессивно по отношению к канадским спортсменам. В ролике Трамп толкает оппонентов, валит их на лед, а в одном из эпизодов сбрасывает перчатки и вступает в драку, избивая игрока другой команды.

Ранее Трамп емко поздравил представителей сборной США по хоккею, которые в финале одолели спортсменов из Канады. Последний раз американцы завоевали золото в 1980 году.

Решающий матч состоялся 22 февраля, американцы сумели обыграть команду Канады в овертайме со счетом 2:1. Счет открыл американский хоккеист Мэтт Болди. После него передачи на свой счет записали Остон Мэттьюс и Куинн Хьюз. Несколько раз ворота сборной США «спас» вратарь Коннор Хеллебайк.

США
Дональд Трамп
соцсети
хоккей
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пропал известный российский демограф-иноагент
Канадец распили теливизор из-за Олимпиады и попал на видео
Названы имена двух потенциальных преемников Трампа
Трамп показательно «избил» канадских хоккеистов в вирусном видео
В Совфеде отреагировали на увольнение курьера за помощь бездомной собаке
Нацбанк Украины выпустил еще одну банкноту с лозунгом пособников Гитлера
Российский певец оказался злостным нарушителем ПДД
Более 10 человек не выжили при крушении вертолета в Южной Америке
Четверо мирных жителей попали под удар беспилотника ВСУ
«Финансовая трагедия»: в Раде забили тревогу из-за дыры в бюджете Украины
Поляки начали осознавать правоту России в украинском вопросе
Ночные снегопады и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
«Баламутит повестку»: в Минске высказались об отправке войск на Украину
Появилось досье на каждого из возможных преемников главы картеля «Халиско»
Россиянина задержали после смерти дочери на тюбинге
Ушла из жизни бывшая баскетболистка «Надежды»
Лишившийся главаря мексиканский картель CJNG имел связи в 40 странах
Названа дата прощания с солистом Shortparis Николаем Комягиным
В Венгрии рассказали, как отомстили Украине за остановку «Дружбы»
Новые правила Эстонии вызвали ажиотаж на границе с Россией
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.