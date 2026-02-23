Трамп показательно «избил» канадских хоккеистов в вирусном видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированное нейросетью видео, приуроченное к победе американских хоккеистов Олимпиаде-2026. В ролике ИИ-версия президента выступает за национальную сборную по хоккею в матче против Канады и приводит команду к триумфу.

Видео демонстрирует, как Трамп в одиночку забивает все шайбы. Особое внимание привлекли кадры, на которых глава Белого дома ведет себя подчеркнуто агрессивно по отношению к канадским спортсменам. В ролике Трамп толкает оппонентов, валит их на лед, а в одном из эпизодов сбрасывает перчатки и вступает в драку, избивая игрока другой команды.

Ранее Трамп емко поздравил представителей сборной США по хоккею, которые в финале одолели спортсменов из Канады. Последний раз американцы завоевали золото в 1980 году.

Решающий матч состоялся 22 февраля, американцы сумели обыграть команду Канады в овертайме со счетом 2:1. Счет открыл американский хоккеист Мэтт Болди. После него передачи на свой счет записали Остон Мэттьюс и Куинн Хьюз. Несколько раз ворота сборной США «спас» вратарь Коннор Хеллебайк.