Канадец распилил телевизор из-за Олимпиады и попал на видео Канадец распилил телевизор бензопилой из-за поражения хоккеистов на Олимпиаде

Житель Канады распилил телевизор бензопилой после того, как сборная страны по хоккею проиграла США на Олимпиаде. В Сети завирусился ролик, в котором мужчина уничтожает работающую технику.

Отмечается, что канадские хоккеисты проиграли в овертайме со счетом 2:1. В итоге американские спортсмены взяли золото на Олимпиаде впервые с 1980 года.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное нейросетью видео, приуроченное к победе американских хоккеистов на Олимпиаде-2026. В ролике ИИ-версия президента выступила за национальную сборную по хоккею в матче против Канады и привела команду к триумфу.

Решающий матч состоялся 22 февраля, счет открыл американский хоккеист Мэтт Болди. После него передачи на свой счет записали Остон Мэттьюс и Куинн Хьюз. Несколько раз ворота сборной США спас вратарь Коннор Хеллебайк.

До этого легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито резко осудил отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2026. Он назвал отсутствие российских спортсменов на турнире большой потерей для мирового спорта.