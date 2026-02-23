Шепелев пожаловался на сложности в воспитании сына от Фриске Шепелев рассказал, что его сын от Фриске отказывается от ужинов

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что его 12-летний сын Платон от певицы Жанны Фриске не соблюдает семейный распорядок дня и отказывается от ужина из-за переходного возраста. В своем Telegram-канале шоумен добавил, что наследник часто отвечает на вопросы фразой «Я не знаю».

Классическая отговорка «Я не знаю» в ответ на любой мой вопрос, — написал ведущий.

Шепелев также поделился, что поставил перед собой цель стать лучшим родителем, чем его собственные родители. Для этого он активно изучает литературу о подростковом возрасте. Телеведущий обратился к своей аудитории с просьбой поделиться в комментариях полезными советами по воспитанию детей, которые могли бы помочь ему в этом нелегком деле.

Ранее известная фигуристка Аделина Сотникова стала мамой во второй раз. У нее и казахстанского теннисиста Дмитрия Попко родился ребенок. На первых опубликованных в соцсетях кадрах спортсменка позирует с младенцем рядом с нарядной елкой. Пока что она не рассказала, какого пола новорожденный.