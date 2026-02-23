Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 19:48

Шепелев пожаловался на сложности в воспитании сына от Фриске

Шепелев рассказал, что его сын от Фриске отказывается от ужинов

Дмитрий Шепелев Дмитрий Шепелев Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что его 12-летний сын Платон от певицы Жанны Фриске не соблюдает семейный распорядок дня и отказывается от ужина из-за переходного возраста. В своем Telegram-канале шоумен добавил, что наследник часто отвечает на вопросы фразой «Я не знаю».

Классическая отговорка «Я не знаю» в ответ на любой мой вопрос, — написал ведущий.

Шепелев также поделился, что поставил перед собой цель стать лучшим родителем, чем его собственные родители. Для этого он активно изучает литературу о подростковом возрасте. Телеведущий обратился к своей аудитории с просьбой поделиться в комментариях полезными советами по воспитанию детей, которые могли бы помочь ему в этом нелегком деле.

Ранее известная фигуристка Аделина Сотникова стала мамой во второй раз. У нее и казахстанского теннисиста Дмитрия Попко родился ребенок. На первых опубликованных в соцсетях кадрах спортсменка позирует с младенцем рядом с нарядной елкой. Пока что она не рассказала, какого пола новорожденный.

Дмитрий Шепелев
дети
воспитание
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вертолету пришлось приземлиться в опасном месте ради спасения пациентки
Российским скалолазам разрешили выступать на международных турнирах
Матч КХЛ прервали из-за угрозы атаки беспилотника
Женщина едва не стала жертвой смертельно опасной змеи
Задержание экс-посла Британии в США попало на видео
Похищенный сын украинского авторитета обратился к общественности
Украина осталась без словацкой электроэнергии
На «неработающей АЗС» в Николаеве прогремел взрыв
Мужчина пытался спасти кота, но погиб сам
За пять часов над Россией сбили 45 вражеских БПЛА
«Знакомы лишь с 10–20%»: биолог подтвердил малоизученность Мирового океана
Бывшего посла Великобритании задержали из-за Эпштейна
Трамп бросил конгрессу вызов из-за пошлин
Более 20 силовиков погибли во время беспорядков в Мексике
«Всегда занято»: Басков рассказал о личной жизни
Самый трогательный момент ОИ, «турбодипломатия» Ирана: что будет дальше
Зеленский сорвался на Залужного после критики в свой адрес
Сотникова вернулась на лед через три недели после родов
«Отправить войска»: Сийярто подвел итоги заседания совета глав МИД стран ЕС
Для фанатов «Уэнсдея» приготовили сюрприз в преддверии третьего сезона
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.