В Сети восхитились внешностью сына Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал подросшего сына Платона от певицы Жанны Фриске. В настоящее время вместе с возлюбленной Екатериной и детьми он отдыхает в Таиланде. Кадры с отпуска Шепелев опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На них — 12-летний Платон и 4-летний Тихон.

Собрал фото из нашего сладкого летнего путешествия, — подписал снимки Шепелев.

Подписчики Шепелева удивились тому, как Платон с каждым годом все больше и больше напоминает покойную маму: «Платон взрослый такой уже», «Копия мама». Многие отметили, что ребенок, судя по всему, растет в любви в радости.

Ранее Шепелев предпочел не обсуждать детали предстоящего бракосочетания с Екатериной Тулуповой, сообщает издание Super. Он говорил, что подал заявление в ЗАГС после девятилетних отношений, однако сейчас отказался от дальнейших комментариев. Его избранница также воздержалась от каких-либо заявлений по этому поводу.

До этого отец Жанны Фриске Владимир назвал «левым сборищем» вечер памяти, организованный в честь дня рождения исполнительницы. Он усомнился в порядочности тех, кто устроил встречу. При этом приглашение на вечер получили близкая подруга покойной певицы Ольга Орлова и экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина.