Цены на медь пробили потолок и обновили исторический максимум

Цена на трехмесячный контракт на медь на Лондонской бирже металлов (LME) достигла уровня $12 тыс. за тонну (951 тыс. рублей), передает Bloomberg со ссылкой на данные торгов. Отмечается, что таким образом стоимость металла обновила исторический максимум.

Отмечается, что к 13:47 по мск стоимость фьючерса на медь выросла на 0,96%, а к 14:18 — еще на 1,04%. В агентстве подчеркнули, что на рост цен могла повлиять возможность ввода пошлин на медь президентом США Дональдом Трампом.

Ранее появились данные, что объем закупок золота у России Китаем достиг рекордной суммы в $961 млн (76 млрд рублей) в ноябре. Это уже второй месяц подряд столь масштабных поставок после октября, когда их стоимость составила $930 млн (75 млрд рублей). В тот же период прошлого года экспорт этого драгоценного металла в Китай не осуществлялся, а его максимальная стоимость достигала лишь $223 млн (18 млрд рублей).

До этого цена тройской унции серебра впервые преодолела уровень в $66 (5242 рубля), следует из информации торговой платформы Comex. На 07:14 по московскому времени котировки поднялись на 4,34%, установив абсолютный рекорд в $66,07 (5247 рублей) за унцию.