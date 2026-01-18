Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 00:51

Бюро нацбезопасности Польши сообщило о десятках объектов над страной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Несколько десятков воздушных объектов влетело на территорию республики? передает Бюро национальной безопасности Польши (BBN). Там отметили, что речь может идти о «провокации, замаскированной под контрабанду», но доказательств этой гипотезы не приводится.

BBN пишет, что «следило за инцидентом всю ночь, собирая и анализируя информацию из военных и гражданских учреждений». Жителей призвали проявить осторожность и не приближаться к предметам и обломкам.

Президент Республики Польша Кароль Навроцкий в реальном времени получает от главы Бюро национальной безопасности Славомира Ценцкевича информацию о ходе и последствиях ночного проникновения, — указали авторы материала.

Ранее выяснилось, что в Польше завершат создание комплексной системы по противодействию БПЛА на восточной границе в течение двух лет, о чем заявил заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик. По его словам, проект San и так называемый антидроновый щит достигнут предварительной готовности уже через полгода, Польша представит проект «антидронового щита» San уже в ближайшие недели. Он назвал этот проект самым крупным и современным в Европе.

До этого Томчик говорил, что Польша официально выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин через месяц — 20 февраля. По его словам, после этого Варшава сможет производить этот тип вооружений.

Польша
объекты
метеобюро
Кароль Навроцкий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения
Могут и посадить: почему Долиной лучше не возвращаться в Россию
Бюро нацбезопасности Польши сообщило о десятках объектов над страной
Макрон назвал угрозы США пошлинами неприемлемыми
Финансовый эксперт раскрыл размер пенсии Долиной
Открытки с Крещением Господним: светлые поздравления и благие пожелания
У экс-главы Кировской области в СИЗО сменились сотни сокамерников
Приметы 18 января — «голодный» Крещенский сочельник: время очищения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 января 2026 года
Известный экс-футболист «Локомотива» найден мертвым
ПВО успешно отразила масштабную атаку дронов ВСУ
Голикова и Кириенко вручили государственные награды трем актерам
В Ленинградский зоопарк перевезли двух редких экзотических птиц
Число аварий с каршерингом в Москве заметно снизилось
Петергоф: от военных руин к былому великолепию
Подъезд дома в Киеве оброс льдом изнутри
«Звезда Чистой Земли»: на Шри-Ланке нашли самый большой в мире сапфир
Значительная часть Запорожской области осталась без света из-за атаки ВСУ
Москвич бросил на улице спящего ребенка и ушел в кафе
«Пришло время»: Трамп раскрыл планы по Ирану
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.