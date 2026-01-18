Бюро нацбезопасности Польши сообщило о десятках объектов над страной

Несколько десятков воздушных объектов влетело на территорию республики? передает Бюро национальной безопасности Польши (BBN). Там отметили, что речь может идти о «провокации, замаскированной под контрабанду», но доказательств этой гипотезы не приводится.

BBN пишет, что «следило за инцидентом всю ночь, собирая и анализируя информацию из военных и гражданских учреждений». Жителей призвали проявить осторожность и не приближаться к предметам и обломкам.

Президент Республики Польша Кароль Навроцкий в реальном времени получает от главы Бюро национальной безопасности Славомира Ценцкевича информацию о ходе и последствиях ночного проникновения, — указали авторы материала.

Ранее выяснилось, что в Польше завершат создание комплексной системы по противодействию БПЛА на восточной границе в течение двух лет, о чем заявил заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик. По его словам, проект San и так называемый антидроновый щит достигнут предварительной готовности уже через полгода, Польша представит проект «антидронового щита» San уже в ближайшие недели. Он назвал этот проект самым крупным и современным в Европе.

До этого Томчик говорил, что Польша официально выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин через месяц — 20 февраля. По его словам, после этого Варшава сможет производить этот тип вооружений.