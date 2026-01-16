Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 12:50

В Польше назвали сроки проекта «Восточный щит»

Замглавы Минобороны Польши: создание антидронового щита завершится за два года

Цезарий Томчик Цезарий Томчик Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press
В Польше завершат создание комплексной системы по противодействию БПЛА на восточной границе в течение двух лет, заявил заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик в эфире радиостанции Radio Zet. По его словам, проект San и так называемый антидроновый щит достигнут предварительной готовности уже через полгода.

Сколько времени займет создание национальной системы противодействия беспилотникам? Проект San и польский антидроновый щит в рамках «Восточного щита» достигнут предварительной готовности через шесть месяцев. Вся система будет готова через 24 месяца, — сказал Томчик.

Чиновник отметил, что Польша представит проект «антидронового щита» San уже в ближайшие недели. Он назвал этот проект самым крупным и современным в Европе.

Ранее Томчик сообщал, что Польша официально выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин через месяц — 20 февраля. По его словам, после этого Варшава сможет производить этот тип вооружений.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не будет участвовать в возможном развертывании многонациональных сил на Украине. Он уточнил, что Варшава в силу обстоятельств может взять на себя роль логистического центра, но не более того.

