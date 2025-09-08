Американский «воздушный щит» могут растянуть на Украине FT: Запад говорит о размещении американского «воздушного щита» на Украине

В западных странах активно обсуждается возможность установления фактического режима прекращения огня на Украине путем развертывания американской системы ПВО. Как сообщает обозреватель Financial Times Гидеон Рахман, данный план предполагает создание так называемого воздушного щита, который ограничит возможности авиационных ударов.

По информации издания, европейские лидеры в настоящее время работают над ускорением и оптимизацией процессов военной поддержки Украины. Предлагаемый «воздушный щит» будет включать усиленные поставки средств противовоздушной обороны, способных нейтрализовать угрозу со стороны дронов, однако не обеспечит защиту от баллистических ракет.

Европейцы внесут вклад частично посредством поддержки с моря. <...> Ведется обсуждение развертывания авианосцев, вероятно, из Европы, — указал Рахман.

Реализация данного проекта потребует координации между США и европейскими союзниками, а также решения логистических и технических вопросов. Обсуждения продолжаются, однако конкретные сроки и объемы поставок пока не определены.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство текущей ситуацией, связанной с отношениями между Россией и Украиной. Американский лидер выразил надежду на завершение конфликта.