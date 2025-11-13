Главы МИД G7 выпустили совместное заявление по Украине Главы МИД стран G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) на фоне продвижения российских войск призвали к немедленному прекращению огня на Украине. В совместном заявлении государств, которое распространило министерство иностранных дел Канады, говорится, что нынешняя линия боевого соприкосновения должна стать начальной точкой для переговоров.

Необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласны в том, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой на переговорах, — сказано в заявлении.

При этом страны G7 заявили, что поддерживают независимость и территориальную целостность Украины, считают недопустимым изменение международных границ через силу. В документе также сказано, что «Большая семерка» будет усиливать экономическое давление на Россию и осуждает Китай, КНДР и Иран.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ надеется на готовность президента США Дональда Трампа содействовать дипломатическому урегулированию украинского кризиса. У отношений Москвы и Вашингтона блестящие перспективы, отметил он.

До этого Песков подчеркнул: Россия по-прежнему остается открытой к диалогу с Украиной. По его словам, это невозможно в условиях, когда власти страны не хотят говорить.