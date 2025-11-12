Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 17:18

Песков заявил об открытости России к переговорам с Украиной

Песков: Россия все еще открыта к переговорам, но Киев не хочет говорить

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия по-прежнему остается открытой к диалогу с Украиной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его словам, это невозможно, пока Киев отказывается от переговоров, передает РИА Новости.

Мы сохраняем нашу открытость к переговорному процессу, к продолжению переговорного процесса. Но его невозможно вести в одиночку, в условиях, когда киевский режим ни о чем говорить не хочет, на поставленные вопросы отвечать тоже не хочет, — прокомментировал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что коррупционный скандал на Украине привлек внимание международных игроков в Европе и США. По его словам, в скандале замешаны приближенные президента Владимира Зеленского.

До этого Песков заявил, что западные доноры осознают масштаб коррупции на Украине. По его словам, значительная часть предоставляемой Киеву финансовой помощи уходит на нецелевые расходы.

Также Песков заявил, что коррупция серьезно подрывает руководство Украины. По его словам, значительная часть международной помощи, поступающей в Киев, оказывается разворованной. Он отметил, что это явление наносит значительный ущерб структуре власти в Украине.

Россия
Украина
переговоры
Дмитрий Песков
