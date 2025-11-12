Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 12:24

В Кремле сообщили о просветлении Запада насчет помощи Украине

Песков: доноры Киева осознали масштабы воровства на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Западные страны-доноры начинают осознавать, что значительная часть финансовой помощи разворовывается на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал текущую ситуацию с западным финансированием Киева, передает ТАСС.

Эти страны, конечно, все лучше и лучше начинают осознавать, что значительная часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков, разворовывается киевским режимом. Это очевидно совершенно. И все больше и больше людей это понимают, — отметил он.

Песков также отметил, что коррупционный скандал на Украине не остался незамеченным ключевыми международными игроками в Европе и США. В центре скандала оказалось окружение украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что на Украине прошли антикоррупционные обыски, проведенные 10 ноября НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Операция затронула экс-министра энергетики, действующего министра юстиции Германа Галущенко, совладельца студии «Квартал 95» Сергея Миндича, считающегося «кошельком» Зеленского, и компанию «Энергоатом».

