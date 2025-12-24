Новый год-2026
24 декабря 2025 в 15:48

В Кремле не подтвердили контакты Путина и Трампа

Песков заявил, что разговор Путина и Трампа пока не планируется

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков. Журналисты спросили его, не ожидаются ли контакты лидеров двух государств в ближайшем будущем, передает ТАСС.

Не планируется пока, — ответил Песков.

Ранее глава КГБ Иван Тертель заявил, что Минску поступили новые предложения от Вашингтона по теме мирного разрешения конфликта на Украине. По его словам, активный диалог между президентами США и Белоруссии продолжается. Тертель также заявил, что положительный результат будет достигнут, и спустя некоторое время появятся хорошие новости.

До этого Песков сообщил, что в графике Путина на последние недели этого года нет телефонных разговоров с Трампом. Однако, по его словам, при необходимости общение может быть организовано.

Также помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что на переговорах в Кремле 2 декабря не поднимался вопрос о встрече Путина и Трампа. Ушаков подчеркнул, что американская сторона теперь лучше осознает логику российской позиции по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

