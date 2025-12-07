Ушаков высказался о возможной встрече Путина и Трампа Ушаков: на переговорах с Уиткоффом не поднимался вопрос встречи Трампа и Путина

На переговорах в Кремле 2 декабря не поднимался вопрос о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что в процессе переговоров был достигнут прогресс в улучшении взаимопонимания сторон, передает Telegram-канал «Вести». Ушаков подчеркнул, что американская сторона теперь лучше осознает логику российской позиции по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

Конкретно эта тема даже не обсуждалась, — прокомментировал представитель Кремля.

Ранее Ушаков заявил, что Вашингтон обещает абсолютную надежность любых договоренностей по Украине, достигнутых при посредничестве Трампа. Дипломат подчеркнул, что сейчас переговоры направлены не на временное прекращение огня, а на разработку условий для долгосрочного мира.

До этого помощник президента заявил, что новая встреча президентов России и США может быть организована в короткие сроки, если потребуется. Однако, по его словам, в настоящее время Москва не получает от Вашингтона никаких сигналов на этот счет.