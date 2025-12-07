ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 14:26

Ушаков высказался о возможной встрече Путина и Трампа

Ушаков: на переговорах с Уиткоффом не поднимался вопрос встречи Трампа и Путина

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Александр Казаков/POOL//РИА Новости
Читайте нас в Дзен

На переговорах в Кремле 2 декабря не поднимался вопрос о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что в процессе переговоров был достигнут прогресс в улучшении взаимопонимания сторон, передает Telegram-канал «Вести». Ушаков подчеркнул, что американская сторона теперь лучше осознает логику российской позиции по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

Конкретно эта тема даже не обсуждалась, — прокомментировал представитель Кремля.

Ранее Ушаков заявил, что Вашингтон обещает абсолютную надежность любых договоренностей по Украине, достигнутых при посредничестве Трампа. Дипломат подчеркнул, что сейчас переговоры направлены не на временное прекращение огня, а на разработку условий для долгосрочного мира.

До этого помощник президента заявил, что новая встреча президентов России и США может быть организована в короткие сроки, если потребуется. Однако, по его словам, в настоящее время Москва не получает от Вашингтона никаких сигналов на этот счет.

Юрий Ушаков
Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Названы неожиданные опасности геморроя
Военные следователи отправились «потрошить» рынок в поисках уклонистов
Народный артист Стеблов рассказал о самочувствии после операции
Хотите удивить гостей? Подайте печень вот так: с грибами, гранатом и руколой
Клинтон предсказала США внутриполитические изменения
Медведев заявил о признании США утраты единоличного лидерства в мире
Медведев показал, к чему приведет милитаризация стран Евросоюза
Медведев отреагировал на изменения в Cтратегии нацбезопасности США
Медведев назвал новую стратегию США сигналом к диалогу
Ушаков объяснил причину долгих переговоров Путина и Уиткоффа
ВСУ взорвали дамбу под Артемовском
Ушаков раскрыл ход работы над будущим мирным договором
В базу «Миротворца» впервые внесли действующего президента страны Евросоюза
Попытка военного переворота в Бенине не удалась
«Тратить украинцев, как пули»: Песков о замороженных активах России
Ушаков высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Таиланд начал эвакуацию приграничных районов
МИД РФ призвал США к сдержанности в отношении Венесуэлы
Фильм о Пригожине, отказ от переезда, сын: как живет актер Кирилл Полухин
Дальше
Самое популярное
Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.