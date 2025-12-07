ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 12:32

США дали железобетонную гарантию на достигнутые с Трампом договоренности

Ушаков: американская сторона назвала гарантии от Трампа железобетонными

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Вашингтон гарантирует «железобетонную» устойчивость любых соглашений по Украине, достигнутых при посредничестве Дональда Трампа, рассказал журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» помощник президента РФ Юрий Ушаков. Дипломат акцентировал внимание на том, что повестка переговоров сместилась с краткосрочного прекращения огня на выработку условий долгосрочного мира.

Американцы божатся, что если [президент США Дональд] Трамп о чем-то договорится, то это будет железобетонно, — сказал Ушаков.

В Кремле позитивно оценивают настрой новой администрации Белого дома. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона ценит решимость Трампа и его стремление к дипломатическому решению кризиса. Сейчас основным аргументом Вашингтона в диалоге с Москвой становится авторитет действующего главы Белого дома, который позволит исключить возможность саботажа сделки со стороны госаппарата.

Ранее Песков заявил, что подход к России у администрации Трампа контрастирует с подходом 46-го американского лидера Джо Байдена. По его словам, из новой Стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов исчезло упоминание РФ как «прямой угрозы».

Юрий Ушаков
США
Россия
переговоры
