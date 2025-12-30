Россиянам напомнили, куда обращаться в случае ЧП в Новый год Депутат Чаплин: в Новый год экстренные службы будут доступны по номеру 112

В новогоднюю ночь экстренные службы будут доступны для всех россиян по единому номеру 112, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий подчеркнул, что вызов на него гарантированно пройдет даже при нулевом балансе на счете и блокировке сим-карты.

Единый номер для вызова всех экстренных оперативных служб — 112. Он работает по всей территории страны и доступен даже при отсутствии денег на счету или блокировке сим-карты. Звонок будет принят, и диспетчер перенаправит его в нужную службу: пожарным, медикам или полиции. Запомните этот номер, его следует использовать при любой ситуации, требующей срочного вмешательства, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что для вызова конкретных служб также работают специальные номера. По его словам, например, чтобы обратиться в скорую медицинскую помощь, следует набирать 103, а для связи с пожарной охраной — 101.

Если требуется скорая медицинская помощь, можно напрямую позвонить по номеру 103. Диспетчеру необходимо четко назвать адрес, что произошло и состояние пострадавшего. В новогоднюю ночь часто случаются бытовые травмы, отравления, обострения хронических заболеваний. При возникновении пожара, задымления, а также если вы стали свидетелем происшествия на воде или в лесу, незамедлительно звоните 101. Для связи с полицией в случае правонарушения, драки, кражи или иной угрозы общественному порядку существует номер 102, — резюмировал Чаплин.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина сообщила, что сотрудникам силовых структур, медикам и спасателям придется работать в праздники. Она отметила, что в этом году новогодние каникулы будут одними из самых длинных. По ее словам, в общей сложности они продлятся 12 дней, до 11 января.