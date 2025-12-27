Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 09:41

В Госдуме рассказали, кому придется работать все праздники

Депутат Стенякина: силовики, врачи и спасатели будут работать в праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудникам силовых структур, медикам и спасателям придется работать в праздники, рассказала депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, чьи слова приводит ТАСС. Она напомнила, что в этом году новогодние каникулы будут одними из самых длинных. В общей сложности они продлятся 12 дней, по 11 января.

Во-первых, работают специалисты, которые занимаются жизнеобеспечением и поддержанием безопасности. На смены выходят сотрудники экстренных служб, спасатели, полицейские, медики, работники коммунального хозяйства и дорожных служб, энергетики, — напомнила депутат.

Кроме того, продолжила Стенякина, в праздники работать придется сотрудникам предприятий, на которых нельзя останавливать производство. Это также касается работников общественного транспорта, аптек и магазинов.

Ранее юрист Артем Платонов предупредил, что шум в новогоднюю ночь может обернуться штрафом от 500 до пяти тыс. рублей, если не знать региональных особенностей. По его словам, режим тишины устанавливается законами каждого отдельного субъекта России, поэтому формируется некое «лоскутное одеяло» правил встречи Нового года.

