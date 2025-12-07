Песков заявил о достаточной силе Трампа для корректировки стратегии США Песков: позиция Трампа позволяет ему менять стратегию нацбезопасности США

Американский президент Дональд Трамп обладает достаточным политическим весом для корректировки Стратегии национальной безопасности США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Представитель Кремля акцентировал внимание на том, что нынешняя администрация Белого дома имеет коренные отличия от предыдущих.

Сейчас президент Трамп силен с точки зрения внутриполитических позиций, и это дает ему возможность корректировать в соответствии со своим видением концепцию, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля подчеркивал, что отношение к России в администрации Трампа разительно отличается от позиции, которую занимал 46-й американский лидер Джо Байден. Теперь в новой Стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов нет упоминание РФ как «прямой угрозы». Также Вашингтон стремится сотрудничать с российской стороной в вопросах, связанных со стратегической стабильностью.

До этого выяснилось, что США активно сотрудничают со странами ЕС для предотвращения реализации плана Еврокомиссии по конфискации замороженных российских активов. По данным зарубежных СМИ, Вашингтон планирует в будущем взять эти средства под свой контроль.