05 декабря 2025 в 13:22

США пытаются сорвать план ЕК по активам России

Bloomberg: США работают против плана ЕК по активам России ради контроля над ними

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США ведут работу со странами Европейского союза, чтобы заблокировать план Еврокомиссии по экспроприации замороженных российских активов, сообщает Bloomberg. По информации источника, Вашингтон намерен в будущем взять эти средства под свой контроль.

Согласно данным агентства, американская администрация настаивает на использовании активов исключительно для мирного урегулирования на Украине, а в дальнейшем — для восстановления экономики под контролем США. Против плана Еврокомиссии уже выступают Бельгия, Венгрия и Словакия.

Bloomberg отмечает, что ведущие страны ЕС занимают жесткую позицию, отвергая возможность передачи контроля над активами США. Канцлер Германии Фридрих Мерц прямо заявлял, что «не существует никакой возможности оставить для США [эти] деньги».

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил в парламенте об отказе передавать замороженные российские активы Еврокомиссии без надежных юридических гарантий. Политик подтвердил лояльность Бельгии ЕС и дальнейшую поддержку Украины, но не перестал настаивать на коллективной ответственности.

