США пытаются сорвать план ЕК по активам России

США ведут работу со странами Европейского союза, чтобы заблокировать план Еврокомиссии по экспроприации замороженных российских активов, сообщает Bloomberg. По информации источника, Вашингтон намерен в будущем взять эти средства под свой контроль.
Согласно данным агентства, американская администрация настаивает на использовании активов исключительно для мирного урегулирования на Украине, а в дальнейшем — для восстановления экономики под контролем США. Против плана Еврокомиссии уже выступают Бельгия, Венгрия и Словакия.
Bloomberg отмечает, что ведущие страны ЕС занимают жесткую позицию, отвергая возможность передачи контроля над активами США. Канцлер Германии Фридрих Мерц прямо заявлял, что «не существует никакой возможности оставить для США [эти] деньги».
Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил в парламенте об отказе передавать замороженные российские активы Еврокомиссии без надежных юридических гарантий. Политик подтвердил лояльность Бельгии ЕС и дальнейшую поддержку Украины, но не перестал настаивать на коллективной ответственности.