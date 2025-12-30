Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 11:13

Профайлер объяснил реакцию Трампа на вопрос об атаке на резиденцию Путина

Профайлер Давыдов: вопрос об атаке на резиденцию Путина вызвал у Трампа стресс

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Pete Marovich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Вопрос журналистов об атаке на резиденцию президента России Владимира Путина вызвал у главы Белого дома Дональда Трампа сильный стресс и неуверенность в последствиях, заявил NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его словам, особую реакцию главы Соединенных Штатов спровоцировал именно источник информации — российский лидер.

На пресс-конференции после встречи Биньямина Нетаньяху (премьер-министр Израиля. — NEWS.ru) с Трампом во Флориде вопрос журналистов про удар по резиденции Путина вызвал сильнейшее внутреннее напряжение у главы Белого дома, особенно когда источником информации был озвучен именно российский президент, а не разведка США. При этом сам факт нападения вызывает у американского лидера стресс и неуверенность в последствиях. Тут полный набор подтверждающих признаков: обезвоживание — пересыхает слизистая во рту при стрессе и сильном волнении, не хватает слюны и так далее, пожимание плечами, смена частоты моргания и прочее, — пояснил Давыдов.

Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай призывает стороны конфликта на Украине воздерживаться от эскалации и предпринимать шаги для политического урегулирования кризиса. Так дипломат прокомментировал атаку Киева на резиденцию Путина в Новгородской области.

