30 декабря 2025 в 10:54

«Тройной удар»: россиян предостерегли от переедания новогодних салатов

Нутрициолог Желянина: майонезные салаты могут нанести холестериновый удар

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чрезмерное употребление майонезных салатов может негативно сказаться на уровне холестерина в организме, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. По ее словам, тяжелые новогодние блюда особенно вредны для печени, поджелудочной железы и сосудов.

Новый год в России традиционно проходит за обильным столом, где главными блюдами становятся салаты с майонезом. Такое застолье становится нагрузкой для печени, сосудов и жирового обмена. Классический майонез состоит из растительного масла и яичных желтков, а промышленный вариант содержит также сахар и стабилизаторы. Всего одна столовая ложка дает до 10–12 граммов жира. Новогодние салаты, в свою очередь, часто объединяют источники холестерина: яичные желтки, жирное мясо или колбасы и майонез. При низкой физической активности это усиливает синтез холестерина в печени, — предупредила Желянина.

Она добавила, что если майонез используется в нескольких блюдах одновременно, суточная норма жиров может быть превышена в два-три раза. По словам нутрициолога, это приводит к сгущению желчи и ухудшению ее оттока, что может проявляться в виде тяжести, вздутия и проблем со стулом.

Переедание жирной пищи повышает нагрузку на поджелудочную железу и усиливает выработку инсулина, особенно в сочетании с хлебом и алкоголем. Таким образом, сами салаты не опасны, но их избыток и отсутствие меры превращают новогодний стол в метаболическую нагрузку. Умеренные порции, свежие овощи и перерывы между застольями помогают снизить холестериновый удар и сохранить здоровье после праздников, — резюмировала Желянина.

Ранее нутрициолог Анастасия Самойлова предупредила, что неправильное хранение салатов может вызвать сальмонеллез. По ее словам, употребление испорченных блюд грозит повышением температуры и тошнотой.

