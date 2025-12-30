Россиянам объяснили, чем опасно неправильное хранение новогодних салатов

Неправильное хранение салатов может привести к заражению сальмонеллезом, заявила NEWS.ru семейный врач и нутрициолог Анастасия Самойлова. По ее словам, при употреблении испорченного блюда существует риск повышения температуры тела и возникновения симптомов тошноты.

Салаты занимают центральное место на праздничном столе, но неправильное хранение может обернуться проблемами со здоровьем. Микроорганизмы активно размножаются при температуре выше +4 °C, а комнатная температура идеальна для патогенных бактерий, таких как сальмонелла, кишечная палочка и стафилококк. Их попадание в организм может вызвать острое пищевое отравление, сопровождающееся тошнотой, рвотой, диареей и температурой, — предупредила Самойлова.

Она подчеркнула, что хранить продукты на балконе или подоконнике можно только при температуре ниже +4 °C. По словам специалиста, в таких условиях микробы размножаются медленнее, поэтому салаты остаются свежими до суток. Однако, как указала нутрициолог, важно регулярно проверять состояние блюд, чтобы ингредиенты не замерзли.

Лучшая альтернатива — приготовление небольших порций салатов и размещение их в холодильнике. Если свободное место ограничено, можно удалить из холодильника продукты, срок годности которых истекает позже, временно перенести блюдо на улицу или воспользоваться сумкой-холодильником, — заключила Самойлова.

