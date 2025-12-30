Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 05:45

Россиянам объяснили, чем опасно неправильное хранение новогодних салатов

Нутрициолог Самойлова: неправильное хранение салатов опасно сальмонеллезом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Неправильное хранение салатов может привести к заражению сальмонеллезом, заявила NEWS.ru семейный врач и нутрициолог Анастасия Самойлова. По ее словам, при употреблении испорченного блюда существует риск повышения температуры тела и возникновения симптомов тошноты.

Салаты занимают центральное место на праздничном столе, но неправильное хранение может обернуться проблемами со здоровьем. Микроорганизмы активно размножаются при температуре выше +4 °C, а комнатная температура идеальна для патогенных бактерий, таких как сальмонелла, кишечная палочка и стафилококк. Их попадание в организм может вызвать острое пищевое отравление, сопровождающееся тошнотой, рвотой, диареей и температурой, — предупредила Самойлова.

Она подчеркнула, что хранить продукты на балконе или подоконнике можно только при температуре ниже +4 °C. По словам специалиста, в таких условиях микробы размножаются медленнее, поэтому салаты остаются свежими до суток. Однако, как указала нутрициолог, важно регулярно проверять состояние блюд, чтобы ингредиенты не замерзли.

Лучшая альтернатива — приготовление небольших порций салатов и размещение их в холодильнике. Если свободное место ограничено, можно удалить из холодильника продукты, срок годности которых истекает позже, временно перенести блюдо на улицу или воспользоваться сумкой-холодильником, — заключила Самойлова.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Сластен порекомендовала на Новый год избегать газированных и алкогольных напитков, а также блюд с высокой калорийностью. По ее словам, следует есть небольшими порциями, чтобы не спровоцировать проблемы с пищеварением.

Новый год
питание
советы
продукты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС назвали предварительную причину смертоносного пожара на Камчатке
Бабушкин секрет: творожная запеканка с манкой без муки
Юрист дала совет бывшим супругам, как установить порядок общения с ребенком
Появились новые детали мошеннической схемы с деньгами Долиной
Россиянам объяснили, чем опасно неправильное хранение новогодних салатов
Раскрыто, когда вакцина от ВПЧ может стать бесплатной
Коалиция Саудовской Аравии начала военную операцию в соседней стране
Гороскоп 30 декабря: кто будет решать проблемы и кому стоит поберечь деньги
Россиянам рассказали, какие гаджеты лучше успеть купить до Нового года
Россиян предупредили о штрафах за сильный шум в новогоднюю ночь
Киев озвучил свои желание на первый транш по кредиту ЕС
Второй ребенок, слова об СВО, замершая беременность: как живет Шпица
Тренер развеяла расхожий миф о занятиях при лишнем весе
К чему снится умерший живым: тайны сна — полное толкование
Слава Кадышевой или забвение: что ждет Ларису Долину в 2026-м
В Госдуме пояснили, почему невозможно ограничить цены на такси в Новый год
Экс-мэр Ярославля выйдет из исправительной колонии
Зеленский сменил тему в ответ на вопрос о коррупции
Россиянам объяснили, когда надо оплатить ЖКХ за декабрь 2025 года
«Это не самооборона»: Трамп выступил с резкой критикой Украины
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.