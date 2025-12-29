Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 13:27

Гастроэнтеролог раскрыла, как отметить Новый год без ущерба пищеварению

Гастроэнтеролог Сластен: на Новый год следует ограничить газированные напитки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Новый год рекомендуется ограничить газированные и спиртные напитки, а также чрезмерно калорийную пищу, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» гастроэнтеролог Юлия Сластен. Во избежание проблем с пищеварением следует употреблять еду маленькими порциями.

Газированные напитки и крепкий алкоголь желательно ограничить: в сочетании с плотной пищей они усилят вздутие. Если есть хронические заболевания ЖКТ, стоит заранее обсудить с врачом допустимость ферментных препаратов. Однако основной принцип останется прежним: умеренность, баланс и спокойный темп еды — лучший способ встретить Новый год без утренней боли в животе, — отметила Сластен.

Она посоветовала сочетать жирные блюда с продуктами, богатыми клетчаткой. Свежие овощи, зелень и салаты без крахмала снизят скорость всасывания жиров и риск метеоризма, добавила специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что обильное питье минеральной воды и хаш на завтрак облегчат утреннее состояние после новогоднего застолья. Справиться с похмельем также поможет домашний рассол с обилием укропа или компот из сухофруктов без добавления сахара.

