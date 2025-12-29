Диетолог дала советы, как справиться с похмельем после новогоднего застолья Диетолог Соломатина: хаш на завтрак облегчит состояние после позднего застолья

Обильное питье минеральной воды и хаш на завтрак облегчат утреннее состояние после новогоднего застолья, заявила 360.ru диетолог Елена Соломатина. Справиться с похмельем также поможет домашний рассол с обилием укропа или компот из сухофруктов без добавления сахара.

Многие едят хаш с утра. Это такой наваристый жирный суп, который долго вываривается на огне. В нем много коллагена, как и в крепком бульоне и студне. А можно просто курагу или чернослив залить кипятком и пить воду. Хорошо может помочь кефир, он еще и микробиому помогает, который сильно страдает во время застолья, — посоветовала Соломатина.

Кроме того, поддержать микробиом после Нового года позволят кисломолочные продукты и овощные салаты. По мнению врача, 1 января в рацион не помешает добавить и слизистые каши, например рисовую или овсянку. Они богаты витаминами группы В, поддерживающими нервную систему. Наконец, важно выйти на прогулку.

Ранее нарколог Андрей Тюрин заявил, что попытки облегчить похмелье с помощью пива или крепких спиртных напитков, а также жирной еды могут лишь продлить страдания. Более того, врач назвал алкогольный способ идеальным путем к запою. По его словам, многие популярные методы на самом деле усиливают интоксикацию.