Названы «продлевающие страдания» методы борьбы с похмельем в Новый год Нарколог Тюрин призвал отказаться от пива и жирной еды для борьбы с похмельем

Попытки облегчить похмелье с помощью опохмела пивом или крепкими спиртными напитками, а также жирной еды могут лишь продлить страдания, объяснил нарколог Андрей Тюрин в интервью Lenta.ru. Более того, врач назвал алкогольный способ идеальным путем к запою. По его словам, многие популярные методы на самом деле усиливают интоксикацию.

Попытки опохмелиться пивом или более крепкими спиртными напитками только усугубят интоксикацию организма. Таким способом вы не поправите здоровье, а, наоборот, продлите страдания, — предупредил Тюрин.

Врач также отметил, что обезболивающие и другие лекарства увеличивают нагрузку на печень, которая и так работает на пределе. Плотная пища вроде холодца или острого супа способна спровоцировать приступ гастрита или панкреатита, добавил он.

Кроме того, по словам Тюрина, баня и контрастный душ при похмелье особенно опасны. Резкие перепады температур вызывают спазм сосудов и скачки давления, что может привести даже к сердечному приступу.

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, что самая частая бытовая причина смерти в состоянии алкогольного опьянения — это аспирация рвотных масс, которая приводит к удушью. Она уточнила, пьяный человек также может получить тяжелые травмы и не почувствовать этого.