Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 11:16

Микроавтобус с детьми попал в ДТП

В Якутии автомобиль с детьми врезался в дерево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На 764-м километре автодороги «Вилюй» между селами Чаппанда и Жархан произошло ДТП с участием микроавтобуса Toyota Hiаce, сообщили в Telegram-канале Службы спасения Якутии. Водитель потерял контроль над автомобилем, выехал за пределы дороги и столкнулся с деревом.

В автомобиле находились несколько пассажиров, среди которых были двое детей — пяти и 11-ти лет. Сотрудники Нюрбинского спасательного отряда освободили пострадавших из поврежденного транспортного средства и передали их врачам.

Все пострадавшие были госпитализированы в хирургическое отделение Нюрбинской центральной районной больницы. Водитель и старший ребенок находятся в критическом состоянии, остальные получили менее серьезные травмы и их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее на трассе в Астраханской области произошло ДТП, в результате которого столкнулись два легковых автомобиля. В аварии погибли двое детей, еще пятеро человек получили травмы. Инцидент случился на автодороге Волгоград — Астрахань в Харабалинском районе.

Якутия
ДТП
травмы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Красноярской области началось расследование дела о хищении с предприятий
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Стало известно состояние пострадавшего при подрыве в Красногорске школьника
Диетолог перечислила самые опасные продукты для сосудов
Не только «Ирония судьбы»: что посмотреть в новогодние каникулы — 2026
«Должен это сделать»: в США дали Зеленскому один совет
Похищенный в детстве парень спустя 21 год воссоединился с родными
В Москве, Чечне и Ингушетии задержали участников опасной религиозной общины
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.