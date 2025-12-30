Микроавтобус с детьми попал в ДТП В Якутии автомобиль с детьми врезался в дерево

На 764-м километре автодороги «Вилюй» между селами Чаппанда и Жархан произошло ДТП с участием микроавтобуса Toyota Hiаce, сообщили в Telegram-канале Службы спасения Якутии. Водитель потерял контроль над автомобилем, выехал за пределы дороги и столкнулся с деревом.

В автомобиле находились несколько пассажиров, среди которых были двое детей — пяти и 11-ти лет. Сотрудники Нюрбинского спасательного отряда освободили пострадавших из поврежденного транспортного средства и передали их врачам.

Все пострадавшие были госпитализированы в хирургическое отделение Нюрбинской центральной районной больницы. Водитель и старший ребенок находятся в критическом состоянии, остальные получили менее серьезные травмы и их состояние оценивается как удовлетворительное.

