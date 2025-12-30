Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 12:46

Песков высказался о местонахождении Путина после атаки на резиденцию

Песков заявил, что местонахождение Путина не подлежит публичному обсуждению

Место пребывания российского президента Владимира Путина в текущих условиях не может быть предметом публичного обсуждения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он отреагировал на попытку ВСУ атаковать госрезиденцию в Новгородской области.

Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению, — сообщил представитель Кремля.

Ранее экс-премьер Николай Азаров допустил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не осмелились бы атаковать резиденцию без прямой команды и сопровождения со стороны Запада. Он назвал киевское руководство марионетками.

До этого профайлер Денис Давыдов заявил, что вопрос журналистов об атаке на резиденцию Путина вызвал у главы Белого дома Дональда Трампа сильный стресс и неуверенность. По словам эксперта, на волнение указывают обезвоживание, пожимание плечами и смена частоты моргания. Кроме того, на состояние республиканца сильно повлияло именно то, что источником информации выступил сам Путин, а не американская разведка.

