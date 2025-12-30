Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 14:20

В Пакистане высказались о киевской атаке на резиденцию Путина

Шахбаз Шариф назвал атаку резиденции Путина серьезной угрозой миру

Шахбаз Шариф Шахбаз Шариф Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выступил в Х с резкой критикой попытки Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Он заявил, что подобные действия представляют опасность для международной стабильности и безопасности.

Этот гнусный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира. Пакистан выражает свою солидарность с президентом РФ, а также с правительством и народом России, — написал премьер-министр.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Киев атаковал государственную резиденцию Путина с помощью 91 беспилотника. Все дроны были нейтрализованы. Министр подчеркнул, что информации о пострадавших или повреждениях, вызванных обломками беспилотников, не поступало.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что попытка нападения на резиденцию Путина может ускорить завершение спецоперации и подтолкнуть Россию и США к урегулированию конфликта. Инцидент может вызвать жесткие меры и изменить позицию Запада. Эксперт отметил, что на фоне атаки многие страны поддержали Россию, а действия президента Украины Владимира Зеленского вызвали возмущение.

Пакистан
атаки
Украина
Россия
резиденции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России рассказали, какая европейская страна понизит градус русофобии в ЕС
ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями Северска во время эвакуации
Один человек пал жертвой атаки БПЛА в российском регионе
Синоптики назвали самые холодные и теплые точки России в новогоднюю ночь
Никаких мандаринов! Правильные закуски к шампанскому на Новый год
Острова архипелага в Японии тряхнуло на 5,5 балла
Валиеву назвали величайшей фигуристкой
Два ребенка пострадали в Подмосковье из-за петард
Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Купянск
Ветеринар ответил, как помочь питомцу пережить стресс от взрыва пиротехники
Иностранец планировал теракт в адыгейской школе
Белоусов наградил российских военных за мужество и профессионализм
Лавров рассказал, что заложено в культурном коде россиян
Нацизм, оскорбление солдата: за что на самом деле судят блогера Маркаряна?
Торопившаяся встретить Новый год с сыном женщина едва не стала инвалидом
Инсценировавший суицид на Красной площади акционист покинул Россию
АвтоВАЗ заявил о повышении цен с 2026 года
Суд освободил бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова из СИЗО
Нападающий «Динамо» подвел профессиональные итоги 2025 года
Аналитики дали прогноз по импорту Индией нефти из России
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.