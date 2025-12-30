Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выступил в Х с резкой критикой попытки Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Он заявил, что подобные действия представляют опасность для международной стабильности и безопасности.

Этот гнусный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира. Пакистан выражает свою солидарность с президентом РФ, а также с правительством и народом России, — написал премьер-министр.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Киев атаковал государственную резиденцию Путина с помощью 91 беспилотника. Все дроны были нейтрализованы. Министр подчеркнул, что информации о пострадавших или повреждениях, вызванных обломками беспилотников, не поступало.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что попытка нападения на резиденцию Путина может ускорить завершение спецоперации и подтолкнуть Россию и США к урегулированию конфликта. Инцидент может вызвать жесткие меры и изменить позицию Запада. Эксперт отметил, что на фоне атаки многие страны поддержали Россию, а действия президента Украины Владимира Зеленского вызвали возмущение.