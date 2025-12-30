Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 13:57

Названо масштабное последствие атаки ВСУ на резиденцию Путина

Политолог Самонкин: атака ВСУ на резиденцию Путина может ускорить завершение СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Попытка атаки Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина может приблизить завершение специальной военной операции, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба политолог Юрий Самонкин. По его словам, опрометчивые действия Киева заставят общество увидеть истинное положение дел.

Я думаю, что попытка Киева атаковать резиденцию Путина приведет к тому, что Россия и США ускорят процесс урегулирования украинского конфликта. Я не исключаю, что для этого могут быть приняты более жесткие меры по отношению к Украине. Киев сам себя подставил радикальными действиями. Примечательно, что инцидент случился после того, как официально закончились переговоры [Дональда] Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) с [Владимиром] Зеленским (президент Украины. — NEWS.ru), на которых американский лидер четко заявил, что прекрасно понимает российскую позицию и необходимость переговоров. После этого СМИ Запада стали говорить о возможности телефонного разговора между Путиным и Зеленским, — высказался Самонкин.

Он отметил, что Зеленский сам себе навредил, создав эффект информационной бомбы. По словам политолога, на фоне минувшей атаки на резиденцию Путина многие ведущие геополитические игроки мира поддержали Россию. Эксперт добавил, что большое количество стран возмущено поведением Зеленского и указывает на подрыв дипломатических усилий со стороны Киева.

Сейчас формируется уникальная политическая ситуация. Наверное, в истории никогда такого не было, когда Россия и США не просто могут найти срочные точки соприкосновения, а вынуждены работать вместе, несмотря на свои старые противоречия во многих вопросах по Украине. Появляется уникальная политическая коллизия, когда Путин и Трамп объединяются для того, чтобы с переходом на 2026 год уже окончательно похоронить киевский режим и вывести украинский кризис из тупика. Мне кажется, что сейчас, как массовик-затейник, международное сообщество автоматически будет немножко прозревать в понимании того, что из себя представляет бешеный киевский режим, — заключил Самонкин.

Ранее американский профессор Питер Кузник заявил, что атака ВСУ на резиденцию Путина усилит сближение позиций России и США в урегулировании украинского конфликта. По его словам, действия Киева только отдаляют стороны от мира.

ВСУ
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог назвал неочевидную причину сердечных заболеваний
Задержанный за подготовку теракта в Адыгее раскрыл свою цель
В России рассказали, какая европейская страна понизит градус русофобии в ЕС
ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями Северска во время эвакуации
Один человек пал жертвой атаки БПЛА в российском регионе
Синоптики назвали самые холодные и теплые точки России в новогоднюю ночь
Никаких мандаринов! Правильные закуски к шампанскому на Новый год
Острова архипелага в Японии тряхнуло на 5,5 балла
Валиеву назвали величайшей фигуристкой
Два ребенка пострадали в Подмосковье из-за петард
Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Купянск
Ветеринар ответил, как помочь питомцу пережить стресс от взрыва пиротехники
Иностранец планировал теракт в адыгейской школе
Белоусов наградил российских военных за мужество и профессионализм
Лавров рассказал, что заложено в культурном коде россиян
Нацизм, оскорбление солдата: за что на самом деле судят блогера Маркаряна?
Торопившаяся встретить Новый год с сыном женщина едва не стала инвалидом
Инсценировавший суицид на Красной площади акционист покинул Россию
АвтоВАЗ заявил о повышении цен с 2026 года
Суд освободил бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова из СИЗО
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.