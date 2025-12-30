Попытка атаки Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина может приблизить завершение специальной военной операции, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба политолог Юрий Самонкин. По его словам, опрометчивые действия Киева заставят общество увидеть истинное положение дел.

Я думаю, что попытка Киева атаковать резиденцию Путина приведет к тому, что Россия и США ускорят процесс урегулирования украинского конфликта. Я не исключаю, что для этого могут быть приняты более жесткие меры по отношению к Украине. Киев сам себя подставил радикальными действиями. Примечательно, что инцидент случился после того, как официально закончились переговоры [Дональда] Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) с [Владимиром] Зеленским (президент Украины. — NEWS.ru), на которых американский лидер четко заявил, что прекрасно понимает российскую позицию и необходимость переговоров. После этого СМИ Запада стали говорить о возможности телефонного разговора между Путиным и Зеленским, — высказался Самонкин.

Он отметил, что Зеленский сам себе навредил, создав эффект информационной бомбы. По словам политолога, на фоне минувшей атаки на резиденцию Путина многие ведущие геополитические игроки мира поддержали Россию. Эксперт добавил, что большое количество стран возмущено поведением Зеленского и указывает на подрыв дипломатических усилий со стороны Киева.

Сейчас формируется уникальная политическая ситуация. Наверное, в истории никогда такого не было, когда Россия и США не просто могут найти срочные точки соприкосновения, а вынуждены работать вместе, несмотря на свои старые противоречия во многих вопросах по Украине. Появляется уникальная политическая коллизия, когда Путин и Трамп объединяются для того, чтобы с переходом на 2026 год уже окончательно похоронить киевский режим и вывести украинский кризис из тупика. Мне кажется, что сейчас, как массовик-затейник, международное сообщество автоматически будет немножко прозревать в понимании того, что из себя представляет бешеный киевский режим, — заключил Самонкин.

Ранее американский профессор Питер Кузник заявил, что атака ВСУ на резиденцию Путина усилит сближение позиций России и США в урегулировании украинского конфликта. По его словам, действия Киева только отдаляют стороны от мира.