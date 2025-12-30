Дандыкин раскрыл, откуда запускались дроны для атаки на резиденцию Путина Военэксперт Дандыкин связал удары по Одессе с атакой дронов на резиденцию Путина

Российские войска в ночь на 30 декабря нанесли удары по предполагаемому месту запуска дронов для атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, сообщил aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, речь идет об объекте, расположенном в Одессе. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Аэропорт в Одессе сейчас не работает, но там могли находиться беспилотники, которые летели на Валдай. Вполне вероятно, там могли быть и склады, которые сейчас используют украинские военные, — рассказал он.

Накануне, 29 декабря, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать государственную резиденцию с помощью 91 беспилотника. Все БПЛА были уничтожены.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выступил с резкой критикой попытки Киева атаковать резиденцию. Он заявил, что подобные действия представляют опасность для международной стабильности и безопасности. По его мнению, провокации недопустимы во время попыток достичь мира.