30 декабря 2025 в 14:15

Дочь Долиной необычным жестом ответила журналистам у квартиры в Хамовниках

Ангелина Долина Ангелина Долина Фото: Социальные сети
Дочь исполнительницы Ларисы Долиной Лина рассмеялась при виде журналистов возле дома в Хамовниках, сообщает MK.RU. Отмечается, что девушка подъехала к зданию на такси.

Артистка начала переезд 30 декабря: у дома стоят машины, в которые грузят вещи. Прибывшая на место Лина посмотрела на журналистов за забором и засмеялась, чем удивила журналистов. В издании уточнили, что сама Долина у здания не появлялась.

Ранее соседка певицы Ларисы Долиной в Хамовниках поделилась с корреспондентом NEWS.ru, что хотела бы поздороваться с Полиной Лурье после переезда и поздравить ее с победой в суде. С легкой долей иронии она допустила, что, возможно, кто-то захочет встретить ее с цветами и ковровой дорожкой.

До этого стало известно, что Долина перевезла личные вещи из квартиры на склад, расположенный на территории Федерации шахмат России. По предварительной информации, знаменитость арендовала складское помещение площадью 160 квадратных метров, куда грузчики и доставили имущество. Переезд продолжался около трех часов. Рабочие также упаковали и загрузили в автомобиль «Газель» сценические костюмы.

