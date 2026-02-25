Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 07:05

Last.fm впервые после разблокировки в России попал на многомиллионный штраф

Онлайн-сервису Last.fm грозит штраф до 12 млн рублей за запрещенный контент

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американский музыкальный сервис Last.fm привлекли к административной ответственности за неудаление запрещенной информации впервые после разблокировки в России в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Отмечается, что платформе грозит штраф до 12 млн рублей.

Привлекаемое лицо: Last.fm Limited, ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации) и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы, в том числе содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности), — говорится в документах.

В последний раз доступ к странице сервиса ограничивали в 2023 году, так как Last.fm трижды проигнорировал уведомления Роскомнадзора о необходимости удалить запрещенные материалы, в том числе дискредитирующие Вооруженные силы РФ. После выполнения необходимых требований РКН платформа вновь стала доступна российским пользователям.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов предположил, что мессенджер Telegram могут признать экстремистским через месяц-полтора. По его словам, такое развитие событий возможно, если платформа не начнет сотрудничать с российскими ведомствами.

