В Госдуме рассказали, как защититься от скрытых списаний за подписки Депутат Чаплин: удаление данных карты из сервиса запретит списания за подписку

Удаление данных платежной карты из сервиса не допустит списания за подписку, заявил NEWS.ru депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, новый федеральный закон, вступающий в силу с 1 марта этого года, пресечет практику списывания средств без явного согласия пользователя.

Федеральный закон № 376-ФЗ вносит изменения в закон «О защите прав потребителей» и кардинально меняет правила взаимодействия граждан с цифровыми сервисам. Новация направлена на пресечение практики, когда деньги списывались без явного согласия пользователя или после его отказа от услуг. Ключевое положение закона — запрет на использование сохраненных платежных реквизитов для автоматического продления подписки, если клиент более не желает пользоваться сервисом. Теперь, если человек удалил банковскую карту из личного кабинета или иным образом уведомил компанию о своем решении, платформа обязана прекратить любые попытки списания средств, — заявил он.

