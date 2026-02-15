Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 18:20

Россиянам напомнили о штрафах за заброшенные участки

Чаплин: с 2026 года дачников могут штрафовать за неиспользование земли

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 2026 года собственников, которые не используют приобретенные для садоводства или дачного строительства участки в течение трех лет, могут привлечь к ответственности, рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В беседе с RT он пояснил, что штраф составит от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей.

С 2026 года за неиспользование в течение трех лет приобретенных для садоводства или дачного строительства участков собственников могут привлечь к ответственности. Размер штрафа для граждан составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тыс. рублей, — пояснил Чаплин.

Также с марта 2026 года владельцы земельных участков будут обязаны уничтожать борщевик Сосновского на своей территории. За невыполнение требований предусмотрена административная ответственность.

Тем временем зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что обнародование списка должников за жилищно-коммунальные услуги в подъездах или в интернете без их согласия является незаконным. В этом случае управляющей компании грозит штраф.

Россия
дачи
Никита Чаплин
Госдума
